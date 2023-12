Potężne śnieżyce w Krakowie. Śnieg sparaliżował miasto

Śnieżyce sparaliżowały Kraków na weekend. Sobota była koszmarnym dniem dla kierowców czy pojazdów miejskiej komunikacji. Przez potężną warstwę śniegu na drogach doszło do wykolejeń tramwajów, a samochody i autobusy stały w wielokilometrowych korkach. Przez kilkanaście godzin pobliskie lotnisko na Balicach zostało sparaliżowane przez szalejący żywioł, przez co odwołano loty m.in. do Berlina czy Londynu. Agencja Reutera udostępniła nagrania z miasta. Widać na nich, że stolica Małopolski pokryta jest białym puchem od chodników po dachy. W wyniku obfitych opadów Kraków z lotu drona przypominał bajkową scenerię, jednak taka pogoda stawia na nogi służby drogowe i tak też było tym razem. Po sobotnim zamieszaniu władze miasta użyły wszystkich sił, by niedziela i poniedziałek w żaden sposób nie zaskoczył drogowców. Stąd też już od godzin porannych kursy tramwajów i autobusów odbywały się normalnie w ramach rozkładów jazdy. Opady śniegu jeszcze nawiedzą Kraków i może się to już zdarzyć w najbliższą środę, dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące utrudnień w mieście.