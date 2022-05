Posłowie KO złożyli wniosek o odwołanie małopolskiej kurator oświaty

Odnosząc się do oskarżeń o brak dbałości o edukację, Nowak podkreśliła: "Dla mnie najważniejsze jest zadbanie o to, żeby dzieci w małopolskich szkołach były bezpieczne, żeby ich prawa były przestrzegane, żeby miały równy dostęp do edukacji i żeby ta edukacja była na coraz lepszym poziomie".