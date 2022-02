Czarnek odwoła Barbarę Nowak? Tego chce Lewica

W poniedziałek pod siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiciele Lewicy apelowali do Przemysława Czarnka o odwołanie Barbary Nowak. Jest to reakcja na informację, którą w sobotę opublikował portal tvn24.pl. Ostatniego dnia stycznia doszło do spotkania z małopolskiej kurator oświaty z reprezentantami organizacji rodzicielskich i nauczycielskich, które sprzeciwiały się zdalnemu nauczaniu. W czasie spotkania również Nowak krytykowała zamknięcie szkół i obostrzenia związane z pandemią.