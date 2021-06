Lekarka przerobiła swój kamper na mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. Nietypowy objazd po Małopolsce

- Nasi pacjenci często nie wiedzą, co to znaczy "zaloguj się na gov.pl", nie znają internetowego konta pacjenta. Gdy wahają się przed szczepieniem, to ten lęk może złagodzić tylko rozmowa na żywo, a nie telefon na rządową infolinię. Dopiero teraz widzę, jak wielka praca przy szczepieniach jest jeszcze do wykonania - mówi dr Katarzyna Nessler z Krakowa, która założyła mobilny punkt szczepień i jeździ po najmniej zaszczepionych gminach w Małopolsce. Pomysł się sprawdza.