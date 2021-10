Mężczyzna przygnieciony ciągnikiem. Interweniowało LPR

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 18 w miejscowości Turza. Pojazdem, do którego doczepiony był duży zbiornik na płyny, kierował 51-letni traktorzysta. Maszyna jechała po drodze o dużym nachyleniu. W pewnym momencie mężczyzna stracił panowanie nad ciągnikiem, a ten przewrócił się na bok do przydrożnego rowu i przygniótł go.