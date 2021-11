Małopolska. Staruszka obawiała się włamania. Wyrzuciła przez balkon 43 tys. zł

Do wyjątkowo zuchwałego oszustwa doszło w Tarnowie w województwie małopolskim. Do starszej kobiety zadzwonił mężczyzna podając się za oficera CBŚP. Oszust przekonał seniorkę, że jej mieszkanie może za chwile stać się celem włamywaczy. Przestraszona 78-latka niewiele myśląc uległa namowie, by natychmiast wyrzucić posiadaną gotówkę przez okno. Miała w ten sposób ochronić swoje oszczedności.