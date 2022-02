Małopolska. Policjanci zatrzymali poszukiwanego. Ukrywał się w kontenerze na odzież

Do niecodziennej i zabawnej sytuacji doszło w miejscowości Kęty w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. W piątek 4 lutego ok. godz. 17.00 mieszkaniec jednego z bloków zauważył jak biegnący 43-letni mężczyzna, wskakuje do kontenera na odzież, który znajdował się tuż obok budynku. Widząc sytuację, zadzwonił na numer alarmowy. Po chwili na miejscu zjawili się funkcjonariusze z miejscowej komendy. Zaczęli pukać w kontener, lecz nikt nie odpowiadał. Policjanci nagrali zatem jego wnętrze za pomocą telefonu komórkowego. W środku rzeczywiście znajdował się mężczyzna, który był przykryty kołdrą. Patrol nakazał wyjście 43-latkowi z kontenera. Po sprawdzeniu jego tożsamości okazało się, że jest on od kilku tygodni poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Żywcu w sprawie kradzieży i włamania. Co ciekawe, mężczyzna uciekał i wskoczył do kontenera... ponieważ zobaczył w oddali inny patrol policji i wpadł w panikę. 43-latek został zatrzymany i przewieziony do kęckiego komisariatu.