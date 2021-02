Małopolska kurator z nowym mieszkaniem. Kraków dał je za darmo

Kraków. Barbara Nowak z darmowym mieszkaniem. Wcześniej odrzuciła trzy oferty

Teraz jednak, jak donosi "Gazeta Wyborcza", Barbara Nowak i jej mąż postanowili zmienić lokum na terenie Krakowa. To z kolei, zgodnie z przepisami, zobowiązuje miasto do znalezienia najemcy komunalnego lokalu zastępczego.

Na pytanie "GW" o powody odrzucenia trzech ofert władz Krakowa magistrat odpowiedział, że dotyczyło to "niskiego standardu" mieszkań. Co więcej, pod decyzją miała podpisać się małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, a nie jej mąż, mimo że to on jest najemcą lokalu w szkole.