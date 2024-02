Loty Glińskiego z Morawieckim "jak taksówką". Razem z miesięcznic na Wawelu

Kilka razy w latach 2020-2023 korzystałem ze wspólnej podróży z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim do Krakowa, w czym nie ma nic dziwnego, bo w mieście tym zrealizowaliśmy bardzo wiele projektów i programów ministerstwa i bywałem w Krakowie jako minister bardzo często głównie autem, czasem pociągiem, co było uzasadnione setkami zadań, jakie realizowaliśmy w Krakowie (zakup kolekcji Czartoryskich, rewitalizacja Muzeum Czartoryskich, zakup Cracovii, odzyskanie Domu Legionów na Oleandrach, Skarbiec i Podziemia na Wawelu, wielkie wystawy i wiele innych). Zostało to zauważone m.in. przez Prezydenta m. Krakowa, jak i Polskie Stowarzyszenie Muzealników Polskich (prezes z Krakowa) czy Muzeum Narodowe w Krakowie, które to instytucje w ogólnie przyjętej formie oficjalnie mi za to podziękowały (jeżeli chodzi o pośrednie uzasadnienie tych wizyt).