"Loczek" nie żyje. Ciało świadka koronnego znaleziono w celi

Zeznania "Loczka" w przeszłości pozwoliły na rozbicie gangu Janusza T. ps. "Krakowiak" i wsadzenia do więzienia wielu przestępców działających na południu Polski. Po aresztowaniu w 2021 r. Krzysztof P. nie stracił statusu świadka koronnego, gdyż do tego sąd musiałby go prawomocnie skazać za zarzucane przestępstwo.