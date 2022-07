"Lista grzechów" w jednym z kościołów. Zaskakujące pozycje

Dodaje, że takie znaleziska były dla niego normą, kiedy służył w kościele w centrum Lublina. - Codziennie coś takiego znajdowaliśmy, od niesprawdzonych objawień po jakieś ulotki polityczne. Trudno było nadążyć z usuwaniem tego. A kiedy ludzie zobaczą coś w świątyni, to często traktują na zasadzie autorytetu, bo "to z kościoła" - przyznaje w rozmowie z Interią. Jego zdaniem nie wszystko, co jest podrzucane do kościołów jest zupełnie pozbawione sensu. - Może taka lista uświadomi komuś, że coś jest grzechem? Ja jednak nie jestem zwolennikiem takich działań - zaznacza.