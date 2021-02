Ks. Robert Chrząszcz mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej

- Przeżywał on dumę, że urodził się właśnie w tym podbeskidzkim mieście, które wtedy dosłownie z dnia na dzień, stało się przedmiotem zainteresowania ze strony całego świata. Natomiast zrozumienie sensu słów Jana Pawła, by "na oścież otworzyć drzwi Chrystusowi", wymagało czasu wewnętrznego dojrzewania - mówił arcybiskup .

Ks. Robert Chrząszcz nowym biskupem w Krakowie

Podczas liturgii odczytano również list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego, w którym to duchowny życzył nowo wybranemu biskupowi, aby pełnił swoją posługę jako "nauczyciel wiary, który codziennie słyszy Chrystusowe wezwanie, skierowane najpierw do siebie: wypłyń na głębię".

Głos zabrał też sam ks. Chrząszcz. - Sercem wypełnionym wdzięcznością pragnę prosić Boga za was i za siebie słowami z dzisiejszego czytania z Listu do Hebrajczyków: "Bóg niech nas uzdolni do wszelkiego dobra, byśmy pełnili Jego wolę; niech sprawi w nas, co miłe w Jego oczach". Nie bójmy się. Otwórzmy drzwi Chrystusowi! - mówił nowy biskup pomocniczy w Krakowie.