Arcybiskup Jędraszewski: "Chcą zabijać niewinne dzieci"

Słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nierzadko budzą kontrowersje. Tym razem metropolita krakowski udzielił wywiadu tygodnikowi "Do Rzeczy". Na łamach czasopisma Jędraszewski pytany był o wydarzenia społeczno-polityczne ostatnich miesięcy, m.in. o protesty Strajku Kobiet . - Takiego potoku złych słów, zaciętości, nienawiści nie pamiętam, a już troszkę żyję na tym świecie - komentuje biskup.

Jędraszewski widzi jakościową różnicę w napięciach społecznych, jakie miały miejsce w dobie PRL i obecnie, podkreślając, że przed 1989 rokiem "istniał dość jasno zakreślony podział na bezbronne ofiary i katów". Duchowny nie po raz pierwszy wyraża lęk związany z tym, że przeciw Kościołowi zwróciły się właśnie młode kobiety. Jeszcze w grudniu internet obiegły słowa biskupa, który podczas rekolekcji pytał je: "Jakim prawem chcecie zabijać jeszcze nienarodzone dzieci, które w was żyją lub mogą zaistnieć?".

Także w wywiadzie udzielonym "Do Rzeczy" Jędraszewski podkreśla, jak wstrząsającym jest dla niego fakt, że protestujące domagają się "żeby móc zabijać niewinne i całkowicie bezbronne dzieci". Dodał, że protestujące kobiety "chcą przekreślić swoją tożsamość, swoje powołanie do miłości drugiego człowieka i do macierzyństwa".