"Don Stanislao". Dziwisz przebacza Polakom. Terlikowski: nie jest papieżem

"Don Stanislao". Kard. Stanisław Dziwisz w rozmowie z Telewizją Trwam powiedział, że "przebacza" ataki na jego osobę. Tymi słowami oburzony jest Tomasz Terlikowski. Publicysta skrytykował kościelnego hierarchę.

Kard. Stanisław Dziwisz na antenie Telewizji Trwam powiedział, że mimo bólu "przebacza" on Polakom ataki na jego osobę. Duchowny odniósł się do reportażu TVN24 "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza".

"Don Stanislao". Stanisław Dziwisz przebacza. Tomasz Terlikowski oburzony

- Żeby uderzyć w papieża, to trzeba też uderzyć w ludzi, którzy z nim współpracowali. To była nasza służba papieżowi, a poprzez papieża mojej ojczyźnie. Jeśli moja ojczyzna tego nie widzi, a kiedyś widziała, to niewątpliwie powoduje u mnie ból, ale przebaczam - oznajmił kard. Stanisław Dziwisz.

W opinii duchownego, zarzuty, które padły wobec niego w reportażu "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" oraz w raporcie Watykanu ws. kard. Theodore'a McCarricka, to atak na pamięć o papieżu Janie Pawle II. Do słów hierarchy odniósł się publicysta Tomasz Terlikowski.

"Don Stanislao". Burza po filmie o kard. Stanisławie Dziwiszu. Mocny komentarz Leszka Millera

"Gdyby ktoś nie wiedział kard. Stanisław Dziwisz 'wybacza Polsce'. Co wybacza? To, że prosząc go o wyjaśnienia rozmaitych spraw w istocie atakuje się papieża" - napisał na Facebooku Terlikowski.

"Don Stanislao". Stanisław Dziwisz przebacza Polakom. "Nie jest papieżem"

W opinii publicysty trudno nie zauważyć tego, że kard. Stanisław Dziwisz "nie rozumie", że zarzuty kierowane są wobec niego, a nie w stosunku do osoby papieża Jana Pawła II.

"On sam nie jest jednością z Janem Pawłem II. Krytyka wobec niego nie jest krytyką papieża, ani odrzuceniem jego świętości. Sekretarz papieski nie jest papieżem, a to oznacza, że krytykowanie go nie jest krytykowaniem Ojca Świętego" - podkreślił Tomasz Terlikowski.

Jak ocenił, takie utożsamianie się hierarchy z postacią Jana Pawła II kieruje ataki i zarzuty właśnie w stronę papieża Polaka oraz osób, "które chcą transparentności i prawdy".

Opublikowany w listopadzie 2020 roku reportaż TVN24 "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" wywołał powszechne oburzenie w społeczeństwie. Opublikowane informacje rzucają cień na posługę kard. Stanisława Dziwisza. W materiale padają pytanie o to, czy kard. Stanisław Dziwisz mógł tuszować przypadki pedofilii w kościele na całym świecie.

Zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez duchownego po publikacji reportażu "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" złożył europoseł Łukasz Kohut. Jak poinformował w mediach społecznościowych, w poniedziałek 21 grudnia będzie składał wyjaśnienia w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.