Krakowskie PiS wściekłe na Wassermann. "Sprzedała partię"

Do drugiej tury nie dostał się kandydat PiS Łukasz Kmita. Lokalne struktury partii zaapelowały do swoich wyborców, by w drugiej turze oddali głos przeciwko Miszalskiemu. Ale Małgorzata Wassermann - która do partii nie należy, ale zasiada w klubie parlamentarnym PiS - odradziła głosowanie na Gibałę.