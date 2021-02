Kraków. Zakonnicy zatrzymali złodzieja. Okradł trzy klasztorne skarbony

Zakonnicy z krakowskiego Zwierzyńca ujęli złodzieja 25 stycznia, jednak policja o tym zdarzeniu poinformowała dopiero w czwartek. Z relacji rzecznika małopolskiej policji, mł. insp. Sebastiana Glenia wynika, że doszło do niego w biały dzień, około godz. 12. Wtedy to zakonnicy poinformowali policję o obcym mężczyźnie, chodzącym po wewnętrznych pomieszczeniach, który najprawdopodobniej okradł kościelne skarbonki.

- Policjanci ustalili, że intruz chwilę wcześniej z ogólnodostępnego holu włamał się do pomieszczeń zakonu wyłamując zamek w drzwiach za pomocą dużego śrubokrętu. W ten sposób sprawca dostał się też do kościoła gdzie obrabował trzy skarbony z niewielkich datków niszcząc je narzędziami, które przy sobie posiadał - relacjonuje mł. insp. Gleń. - Mężczyzna włamał się też do pokoju jednego z zakonników, którego wtedy nie było w klasztorze i zabrał klucze do innych pomieszczeń, których już nie zdążył spenetrować - dodał.