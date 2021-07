Kraków. Spektakularna rocznica. Odezwą się wszystkie dzwony w mieście

Kawał historii

Dzwon został ufundowany przez króla Zygmunta Starego. To dzieło ludwisarza z Norymbergi - Hansa Behama. Na wieży Katedry na Wawelu umieszczono go 9 lipca 1521 roku, a kilka dni później - 13 lipca w dniu św. Małgorzaty rozkołysano go po raz pierwszy.