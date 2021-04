Kraków. O. Leon Knabit trafił do szpitala

We wtorkowe przedpołudnie na profilu ojca Leona Knabita można było przeczytać, że zakonnik po przymusowym pięciodniowym leżeniu trafił na Oddział Rehabilitacyjny Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. "Pamiętam w modlitwie i o modlitwę proszę" - zwrócił się do wiernych.

"W związku z pobytem o. Leona Knabita w szpitalu informujemy, że dziś po południu o. Leon poczuł się gorzej i konieczne są dodatkowe badania. Prosimy Was wszystkich o modlitwę za naszego najstarszego współbrata" - dodali wczesnym wieczorem zakonnicy z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

O. Leon Knabit był zakażony koronawirusem i z tego powodu pod koniec października trafił do Szpitala im. Żeromskiego. Placówkę opuścił w pierwszych dniach listopada. Miesiąc później skończył 91 lat, co czyni go najstarszym tynieckim zakonnikiem. Święcenia kapłańskie o. Knabit przyjął w 1953 roku, w opactwie benedyktyńskim mieszka od 1958 r. W latach 2001-2002 był tam przeorem.