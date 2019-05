O. Knabit pyta Sekielskiego: "Czy rzeczywiście zależy Panu na dobru dzieci w Polsce?"

"Ten film trzeba pokazać wszystkim kandydatom do stanu duchownego" - pisze na Facebooku o. Leon Knabit. Były przeor opactwa w Tyńcu pyta jednocześnie Tomasza Sekielskiego, czy "faktycznie zależy mu na dobru dzieci".

Według duchownego sprawa pedofilii w Kościele katolickim to zaledwie ułamek wszystkich spraw. "To tylko 3 proc. pedofilii w Polsce. Czy dziennikarska kwerenda sięgnie do pozostałych 97 proc.?" - pyta benedyktyn. "Czy będą filmy o zwyrodniałych tatusiach, braciach, dziadkach i wujkach, o matkach, które wiedząc bagatelizowały sprawę dramatu swoich córek? - dodaje.