Kraków. Grupa Wyszehradzka świętuje 30. rocznicę powstania. Węgry oddają zbroję

W środowym spotkaniu w Krakowie - oprócz premierów grupy V4 - udział wziął także przewodniczący Rady Europejskiej. - Nigdy nie możemy zapomnieć, że nasz wspólny projekt europejski oparty jest na podstawowych wartościach demokratycznych. Jest to dla nas priorytet. Jest to również przedmiot stałej debaty w Europie i na całym świecie - mówił w Centrum Kongresowym ICE Charles Michel.

Belg w swoim przemówieniu zaznaczył, że "pierwszym warunkiem dla wzmocnienia Europy jest jedność". - To nigdy nie jest łatwe. Wymaga stałych wysiłków. Wymaga również wsłuchiwania się w swoje głosy. Musimy wyciągać do siebie wzajemnie ręce tak, aby wypracować kompromisy umożliwiające wspólne decyzje w interesie wszystkich obywateli Europy - dodał szef RE.

- My Węgrzy musieliśmy się po prostu ukłonić przed faktami historycznymi i przed prawdą. Uznaliśmy, że rzeczywiście to jest wasze. Ze względu na to, że premier Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do nas z oficjalnym wnioskiem, podjęliśmy jedyną możliwą decyzję. To była jedyna możliwa decyzja, na co pozwoliła nam przyjaźń polsko-węgierska - mówił Wiktor Orban podczas ceremonii przekazania zbroi młodego Zygmunta Augusta.