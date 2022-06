Dramat koni w Krakowie. Dorożki stały w pełnym słońcu

- Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt złożyło dzisiaj (27.06.2022) do prokuratury zawiadomienie o możliwości znęcania się nad końmi dorożkarskimi i niedopełnienia obowiązków przez urzędników miejskich poprzez zmuszanie koni do pracy w tropikalnych warunkach i to nawet pomimo obowiązywania alertów pomarańczowych przed upałami - podała Wypych.