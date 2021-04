Kraków. Do szpitala dotarło 1860 rozmrożonych szczepionek. Ostre słowa dyrektora

Trzecia fala koronawirusa w Polsce nie odpuszcza. Każde szczepienie jest bardzo ważne, bo to przybliża nas do powrotu do normalności sprzed pandemii COVID-19. Dyrektor Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie przekazał, że do soboty placówka musi podać 1 760 szczepionek, gdyż dostała 1 860 rozmrożonych dawek. Lekarz w ostrych słowach odniósł się do osób, które zajmują się dystrybucją szczepień w Polsce.

Szczepionki na COVID-19 Źródło: Pixabay