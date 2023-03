Kosztowny żart na lotnisku. Pasażer twierdził, że ma w bagażu granat

Bombowe żarty mają swoje konsekwencje

Dlatego też straż graniczna apeluje do pasażerów, aby uważać na słowa wypowiadane do pracowników lotniska. Hasła takie jak bomba czy granat to nie żart. Każdy sygnał o możliwości stworzenia zagrożenia jest natychmiast sprawdzany. Wiąże się to z wszczęciem odpowiednich procedur, a co za tym idzie, zakłóceniem pracy portu lotniczego, opóźnieniem odlotów, jak również karami w postaci mandatów.