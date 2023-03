Chciał mieć selfie ze słoniem. Zginął stratowany przez potężnego ssaka

Chciał zrobić sobie selfie, został stratowany przez słonia

Jak podaje "The Times of India", mężczyzna postanowił zrobić sobie selfie ze słoniami, więc podszedł do zwierząt. W pewnym momencie jedno ze zwierząt nagle ruszyło w kierunku 27-latka i go stratowało. Mężczyzna zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.