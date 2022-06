Jerzy Owsiak reaguje na tekst WP. Apeluje do Rzecznika Praw Dziecka: "Do roboty!"

Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabrał głos w sprawie DPS-u w Jordanowie. To ośrodek, w którym miało dochodzić do systemowej przemocy. Doświadczyły jej dzieci oraz niesamodzielni intelektualnie dorośli. Jak ustalili dziennikarze WP, na porządku dziennym było m.in. wiązanie do łóżek, zamykanie w klatce czy bicie mopem.