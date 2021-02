Gigantyczne korki na Zakopiance. Turyści wracają z Zakopanego

Zakopianka stoi, a z Zakopanego nie wracają jeszcze kibice skoków narciarskich. Co prawda konkurs odbywa się przy pustych trybunach, jednak wielu Polaków udało się do stolicy polskich Tatr, by kibicować naszym skoczkom.

Zakopianka stoi. Kierowcy ruszyli z Zakopanego

To przełożyło się na duże korki na drodze z Zakopanego. Na godzinę 17 w niedzielę szacowany czas przejazdu z Zakopanego do Krakowa to około 3 - 3,5 godziny. Może on ulec wydłużeniu. W piątek w stronę gór kierowcy Zakopianką jechali nawet 5 godzin.