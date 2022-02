Dramat na budowie. Relacja operatora dźwigu

Według jego informacji mężczyźni, którzy zginęli, zajmowali się pracą przy elewacji. - Nie mieli żadnych szans - mówi. On sam nie podjął tego dnia pracy, jak tłumaczy, "żeby nie wdawać się w potyczkę słowną z kierownikiem". To jego żuraw runął. W innych żurawiach byli operatorzy - choć nie rozpoczęli pracy i czekali, to siedzieli w kabinach.