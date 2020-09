Kraków. Nauczyciele bronią osób LGBT. Kurator zaniepokojona

List nosi tytuł: "Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+". Podpisały się pod nim 42 osoby. W liście czytamy, że atakowana w mediach społeczność LGBT nie jest dla nauczycieli anonimowa. To ich dzieci i uczniowie. Sygnatariusze listu piszą, że wiedzą, ile wysiłku i bólu kosztuje "proces dochodzenia do akceptacji samych siebie". Dodają do tego, że to właśnie najmłodsi "najsilniej odczuwają negatywne skutki rozpętanej przeciw nim kampanii nienawiści".