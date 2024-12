Kraje Europy zdecydowały. Ważne zmiany ws. migrantów z Syrii

Natomiast w Danii Rada ds. Uchodźców ogłosiła zawieszenie rozpatrywania wniosków azylowych obywateli Syrii do czasu wyjaśnienia sytuacji w tym kraju. Decyzja ta wpływa na 69 skarg Syryjczyków, którym wcześniej odmówiono azylu . Ponadto wstrzymano deportacje do Syrii.

Lider antyimigranckiej partii Szwedzcy Demokraci (drugiej co do wielkości partii w parlamencie), Jimmie Akesson, zaapelował na platformie X o przegląd dokumentów pobytowych osób z Syrii. Polityk wyraził obawę, że "są w Szwecji grupy zadowolone z przewrotu, za którym stoją niszczycielskie siły islamistyczne". Dodał, że upadek reżimu Asada to "dobra okazja do powrotu Syryjczyków do domu".