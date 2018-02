Kraje bałkańskie będą mogły wejść do UE. Jean-Claude Juncker podał datę

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podczas wizyty w Albanii stwierdził, że każdy kraj Bałkanów Zachodnich będzie mógł dołączyć do Unii Europejskiej w 2025 r.

- W przeciwieństwie do tego, co wszędzie czytamy, ani ja ani Komisja Europejska nie stwierdziliśmy, że Serbia i Czarnogóra dołączą do UE w 2025 roku. Ten rok jest datą otwartą dla wszystkich kandydatów – cytuje szefa KE Jeana-Claude Junckera Polska Agencja Prasowa.