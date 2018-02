Kradł samochody i prawie zabił policjanta. Proces Polaka w Berlinie

Przed sądem w Berlinie stanął Polak, który w Niemczech kradł samochody. Odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta.

W Berlinie rozpoczął się proces 29-letniego Polaka, złodzieja samochodów, którego oskarża się o usiłowanie zabójstwa policjanta. Do zdarzenia doszło w sierpniu 2015 r. w Berlinie-Lichtenberg. Polak i inni członkowie gangu zostali zaskoczeni przez trzech policjantów. Kiedy Polak próbował uciekać samochodem, jeden z policjantów sięgnął do pojazdu, ale złodziej przytrzasnął mu rękę drzwiami. Podczas ucieczki samochodem Polak przez około 70 metrów ciągnął policjanta i prawie go zabił – wynika z akt.