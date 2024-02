Kradł przebrany za kobietę. Zakamuflowany 24-latek ze Złotoryi wpadł

Nie pomogło przebranie i ukrycie tożsamości. 24 latek ze Złotoryi (woj. dolnośląskie), który kradł przebrany za kobietę, został zidentyfikowany i zatrzymany. Specjalny kamuflaż mężczyzny miał zmylić funkcjonariuszy. Tak się jednak nie stało. Oskarżony wyniósł z dyskontu towar o wartości 1,5 tys. zł. Mężczyzna odpowie za popełnione przestępstwo w tzw. warunkach recydywy. Jak podają dolnośląscy funkcjonariusze do zdarzenia doszło trzykrotnie w ciągu dwóch miesięcy w tym samym dyskoncie na terenie miasta. Monitoring za każdym razem nagrał sprawcę. Była to z wyglądu młoda kobieta, która ukrywała twarz za szalikiem. Odstępy czasu i ubiór miały zmylić funkcjonariuszy. Śledczy ze Złotoryi zajęli się ustaleniem tożsamości sprawcy. Okazało się, że to 24 latek, który kradł przebrany za kobietę. Jak wyjaśnił policjantom, zdecydował się na to przebranie, by nie zostać rozpoznanym. Sprawca odpowie teraz za swoje postępowanie przed sądem. Za taki czyn przewidziano karę do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku recydywy wymiar kary będzie wyższy.

Rozwiń