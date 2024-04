KPO to sukces Tuska? Polacy już wiedzą

Na pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy czekamy już trzy lata. Polska złożyła swoje KPO w Brukseli w maju 2021 r. W 2022 r. Komisja Europejska w końcu go zaakceptowała. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak od razu, że wypłata pieniędzy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących m.in. głębokich zmian w sądownictwie.

Donald Tusk podczas kampanii wyborczej obiecywał, że po przejęciu władzy szybko odblokuje pieniądze z KPO dla Polski. Politycy PiS natychmiast odpowiedzieli, że te słowa to tylko potwierdzenie faktu, że do tej pory Tusk robił wszystko, by UE Polsce tych pieniędzy nie wypłaciła.