Koziński: 11 listopada jak polityczny gambit [OPINIA]

Marsz odrzuconych

Choć był to pat pozorny. Organizatorzy wprawdzie podkreślali, że szukają jego rozwiązania, wspominali o możliwości zmiany trasy czy godziny, ale wszystkie ich komentarze w tej kwestii należało brać w cudzysłów. Nie po to bowiem marsz przez lata chodził tą samą trasą (od ronda Dmowskiego do Stadionu Narodowego), by teraz to modyfikować. A że marsz nielegalny? Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Co jak co, ale uczestnicy marszu są przyzwyczajeni do niedogodności. Do tego, że marsz od początku był wbrew.