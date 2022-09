Kowalski zmienia front. Mówi o "wrogu numer jeden"

Janusz Kowalski, po ponownym wejściu do rządu, deklaruje zmianę podejścia w ocenie premiera. Polityk Solidarnej Polski właśnie z powodu krytyki pod adresem Mateusza Morawieckiego został odwołany ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych. To jednak wówczas nie zmieniło jejego postawy. Jeszcze kilka tygodni temu wzywał premiera do honorowego odejścia ze stanowiska. Nowy wiceminister rolnictwa o relacje z premierem był pytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Spory zostawiliśmy za sobą i patrzymy się w przyszłość. Europę nawiedziły dwa nieszczęścia. Przede wszystkim wojna, wywołana przez Rosjan wspieranych przez Angelę Merkel, gdzie w drużynie grał Donald Tusk. Z drugiej strony inflacja. I nie możemy dołożyć do tego trzeciego nieszczęścia, czyli rządów Donalda Tuska. Totalna opozycja jest teraz naszym głównym wrogiem - mówił Kowalski.

Rozwiń