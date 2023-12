Kowalski zaatakował dziennikarkę, dostał szybką odpowiedź.

Janusz Kowalski w mediach społecznościowych stwierdził, że w KPRM są "nowe standardy". "Szanowna Pani Arleta Zalewska (dziennikarka TVN - red.) wchodzi w 30 sekund do KPRM prawie jak do siebie, a my spokojnie od kilkudziesięciu minut czekamy na biurze przepustek" - stwierdził. Szybko uzyskał odpowiedź Zalewskiej, która zarzuciła mu manipulację.