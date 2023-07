Kowalski pokazuje, gdzie chodził do podstawówki. Boniek kpi

"Co to za debil?"

To kolejny raz, gdy Boniek zaczepia polityka Suwerennej Polski. W czerwcu, gdy reprezentacja Polski w piłce nożnej wygrała mecz z Niemcami Jacek Ozdoba napisał "Polska - Tusk 1:0", zamieszczając nazwisko szefa PO obok niemieckiej flagi. Były piłkarz i prezes PZPN podał dalej ten wpis, opatrując go pytaniem: "Przepraszam co to za debil?".