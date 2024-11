Kowalski komentuje wybory w USA. "Patrzę polskimi okularami"

Kampania prezydencka w USA jest na ostatniej prostej. Kto wygra wybory? - Ufam, że Donald Trump, bo był najbardziej propolskim prezydentem - zadeklarował Janusz Kowalski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Kiedy Donald Trump rządził, nie było żadnej wojny, dlatego, że Władimir Putin nie odważył się najechać na Ukrainę - dodał. Michał Wróblewski zwrócił uwagę, że nie ma dowodów na to, że Putin nie zdecydowałby się na pełnoskalową wojnę w Ukrainie, gdyby w Białym Domu zasiadał Donald Trump, zamiast Joe Bidena. Trump wskazał już swojego kandydata na stanowisko wiceprezydenta - J.D. Vance'a. Republikański senator wielokrotnie mówił, że nie interesuje go kwestia bezpieczeństwa na wschodzie Europy w kontekście wojny w Ukrainie. - Czy pan się tego nie boi? Przecież pan nie ma takich poglądów - dopytywał Michał Wróblewski swojego gościa. - Patrzę polskimi okularami na polskie interesy. J.D. Vance nie atakował Polski, jest Polsce przyjazny i oceniam innych polityków z perspektywy interesów Polski. Jeżeli ktoś działa zgodnie z interesami Polski, to trzeba z takim politykiem prowadzić dialog - stwierdził.

Rozwiń