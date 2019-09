Kowal. Złodziej chciał ukraść kościelną rynnę. Spadł z dachu

34-letni złodziej próbował ukraść rynny z kościoła w Kowalu koło Włocławka, ale spadł z dachu. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie stwierdzono, że ma 1,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz grożą mu poważne konsekwencje.



Co prawda do zdarzenia doszło w czwartek, jednak dopiero w piątek policja zdecydowała się ujawnić kulisy zuchwałej kradzieży."Funkcjonariusze zastali mężczyznę, który leżał w pobliżu kościoła i miał obrażenia nogi. Decyzją ratowników został zabrany do szpitala, a policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie 34-latka wykazało, że miał on prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie" - dodaje funkcjonariusz.