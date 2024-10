"Kotwice autokracji". Wiceminister sprawiedliwości o Dudzie i Trybunale

- Odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustaw o Trybunale Konstytucyjnym oraz przepisów ją wprowadzających to żadne zaskoczenie – przyznaje w WP Dariusz Mazur. Wiceminister sprawiedliwości uważa, że "prezydent i Trybunał tworzą duopol", który roboczo określa jako "kotwice autokracji, bo bronią poprzedniego systemu". - Prezydent robi to wbrew decyzji większości wyborców, a Trybunał dlatego, że pochodzi z nadania politycznego poprzedniego systemu – mówi wiceminister.