Kot wisiał na klamce od auta. Powódź błyskawiczna w Dubaju

Powódź błyskawiczna w Dubaju dla mieszkańców miasta był szokiem. Jednak, co mają zrobić bezbronne zwierzęta, kiedy dochodzi do takich wydarzeń? Te które mogą, chowają się na drzewach, czy wchodzą na auta, inne niestety porywa prąd wody i umierają. Dlatego też policjanci z Dubaju po środowej ulewie nie tylko ruszyli na ratunek ludziom, ale także szukali czworonożnych w potrzebie. Agencja AP udostępniła nagranie policji z Dubaju, która uwieczniła moment uratowania kota zwisającego na klamce od drzwi osobówki. Zwierzę wyglądało na zziębnięte i przerażone, więc decyzja mogła być tylko jedna. Mundurowi podpłynęli spokojnie pod samochód i uratowali kota. Ten być może w podzięce dodał coś od siebie w postaci miauczenia, a po chwili został okryty kocem przez funkcjonariusza. W ciągu 24 godzin w Dubaju spadło ponad 142 mm deszczu na metr kwadratowy, dlatego systemy odwadniające, w tym kanalizacja, szybko zostały przeciążone doprowadzając do zalania dzielnic, autostrad czy parkingów podziemnych, gdzie roiło się od luksusowych aut.