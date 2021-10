Kosztowny bunt Grzegorza Brauna. Ile zapłacił za brak maseczki w Sejmie?

"Łącznie brak maski kosztował go więc 19,5 tys. złotych, choć kwota może okazać się jeszcze wyższa, bo zgodnie z regulaminem wykluczany z posiedzenia poseł traci też dniówkę. Dochodzi to tego jeszcze kara za słynne słowa "będziesz pan wisiał!", które Braun wypowiedział we wrześniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Stracił za to na pół roku dietę i połowę uposażenia, czyli łącznie 62,5 tys. złotych. Też został wtedy wykluczony" - pisze "Rzeczpospolita".