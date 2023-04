Kosztowna zemsta na właścicielu mieszkania. "Odkręcili wszystkie krany"

Jak podaje "South China Morning Post", para zostawiła właścicielowi mieszkania rachunek w wysokości 155 dolarów za wodę i prąd, 974 dolary za gaz oraz 971 dolarów za pozostałe usługi komunalne. Łącznie to 2100 dolarów. Niestety gospodarz został zmuszony do zapłacenia całej kwoty, ponieważ para wróciła do Chin, przez co nie mógł się z nimi skontaktować.