Kosztowna pomyłka? Poseł PiS o wiedzy ekonomicznej Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński miał przejęzyczyć się, gdy ogłaszał podwyżkę 14. emerytury, myląc kwotę brutto z netto. Sztab PiS postanowił jednak przemilczeć błąd wicepremiera - wynika z ustaleń “Gazety Wyborczej”. To oznacza jednak zwiększenie wydatków publicznych o 8 mld zł. Czy to faktycznie kosztowna pomyłka prezesa PiS? Poseł tej partii Radosław Fogiel w programie "Tłit" Wirtualnej Polski nie chciał wprost odpowiedzieć na to pytanie, reagując słowem "kuriozum". - Prezes zapowiedział to, co chciał zapowiedzieć - stwierdził polityk, próbując uciec od odpowiedzi o pomyłkę, która miała wywołać zaskoczenie w rządzie Mateusza Morawieckiego. - O czym tu mówić: akurat prezes Kaczyński ma ogromny zasób wiedzy na temat wskaźników ekonomicznych: i historycznie, i dzisiaj - powiedział Fogiel. Więcej w materiale wideo.