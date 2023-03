Kosztowna pamiątka po narkotykowym baronie. Kolumbia wyda 3,5 miliona dolarów

Jak podaje "Guardian", Ernesto Zazueta, właściciel placówki dla zwierząt w Ostoku, ocenia koszt tej operacji na 3,5 miliona dolarów. On i lokalny gubernator kolumbijskiego regionu, w którym teraz mieszka powiększone stado Escobara, mówią, że planują zwabić zwierzęta przynętą do specjalnie przygotowanych zagród. Zostaną tam zamknięte, a następnie umieszczone w specjalnych skrzyniach do transportu.