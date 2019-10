Kosztowna ochrona prezes TK Julii Przyłębskiej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska ma ochronę osobistą funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa nawet poza granicami Polski. Dlaczego? Służba zasłania się tajemnicą. Przyłębska jest pierwszym prezesem Trybunału, która korzysta z tego rodzaju środków bezpieczeństwa.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" samochód SOP z kierowcą i funkcjonariuszem do ochrony osobistej Julii Przyłębskiej kursuje między Warszawą i Berlinem, gdzie ambasadorem RP jest jej mąż, Andrzej Przyłębski, nawet dwa razy w tygodniu. Część wizyt Przyłębskiej ma charakter oficjalnej delegacji. Ale nie wszystkie. 13 października prezes TK przyjechała do ambasady RP w Berlinie, by zagłosować wraz z mężem w wyborach do parlamentu.