Koszmarny wypadek w Moskwie. Autobus zderzył się z wozem strażackim

Dramatyczne nagranie z Moskwy. W niedzielę wieczorem doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego w stolicy Rosji. Moment zderzenia nagrała kamera monitoringu. Materiał udostępniła teraz agencja Reutera. Na nagraniu widać, że kierowca autobusu zlekceważył wóz strażacki, który akurat jechał na sygnale. W tym przypadku kierujący autobusem powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, jednak tego nie zrobił. To skutkowało silnym uderzeniem i wybiciem szyb w autobusie. Na skutek zderzenia się pojazdów, kilku pasażerów wyleciało z autobusu na drogę. To samo spotkało kierowcę wozu strażackiego, który najprawdopodobniej nie miał zapiętych pasów. W konsekwencji wielki wóz strażacki uderzył następnie w stojącą na światłach osobówkę. Do szpitala trafiło łącznie 15 osób, w tym dwóch strażaków. Policja Moskwie potwierdziła, że nie było ofiar śmiertelnych, a sprawa ma charakter rozwojowy.

Rozwiń