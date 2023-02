Koszmarny wypadek na pasach w Braniewie. Pieszy był bez szans

W Braniewie w woj. warmińsko-mazurskim kamera miejskiego monitoringu zarejestrowała moment przerażającego potrącenia mężczyzny na pasach przez białą skodę. Nagranie opublikowała w sieci Telewizja Braniewo 24. Krótkie wideo mrozi krew w żyłach. Poszkodowany to 31-letni mężczyzna, który w wyniku potrącenia uszkodził bark i został wysłany na specjalistyczne badania do szpitala w Elblągu. Mężczyzna z dużą siłą odbił się od maski, zrobił salto w powietrzu i upadł na ziemię. Pomimo groźnie wyglądającego wypadku, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu wypadku wynika, że 37-letni kierujący skodą nie zachował należytej ostrożności przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu — potwierdził mł. asp. Radosław Ulewicz z KPP w Braniewie. Kierujący autem, jak i pieszy w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Okazało się, że w środku skody podróżowało jeszcze sześciomiesięczne dziecko i kolejne osoba dorosła. 37-latek poniesie konsekwencje. Funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze szczegółów. - Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującego oraz zabezpieczyli ślady i sporządzili niezbędną dokumentację. Teraz wyjaśnianiem przyczyn tego zdarzenia zajmą się kryminalni - dodał Ulewicz w rozmowie z Telewizją Braniewo 24.