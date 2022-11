Koszmarny wypadek na pasach. 17-latek był bez szans

W Jabłonowie na Mazowszu doszło do niebezpiecznego zdarzenia na przejściu dla pieszych. Wideorejestrator jednego z uczestników ruchu na Al. Krakowskiej nagrał moment, kiedy auto potrąca pieszego na pasach. Funkcjonariusze z KPP w Piasecznie przekazali, że kierujący skodą 72-latek nie ustąpił pierwszeństwa na oznakowanym przejściu. W wyniku tego potrąceniu uległ 17-latek. Na nagraniu widać jednak, że siła uderzenia była bardzo duża. Młody mężczyzna może mówić o wielkim szczęściu. Nic poważnego mu się nie stało, chociaż po odbiciu się od maski, pieszy uderzył jeszcze głową o jezdnię. Całość wyglądała bardzo groźnie. Policjanci uczulają na tego typu zdarzenia i apelują o ostrożność. "Pamiętajmy, że wyprzedzanie lub omijanie innego pojazd na, lub tuż przed przejściem dla pieszych, to jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego" - zaapelowali funkcjonariusze z KPP w Piasecznie. Od 15 września weszły nowe przepisy i teraz, jeżeli zostaniemy złapani na manewrze wyprzedzania w okolicy przejściu dla pieszych, policjanci mają prawo wystawić mandat w wysokości 1500 zł. Do tego dochodzi aż 15 punktów karnych.