Koszmarny wypadek na DK 81. Wpadł pod auto, potem pod ciężarówkę

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 17.30 na drodze krajowej nr 81 w Bąkowie (pow. cieszyński). Jak informuje serwis bielskiedrogi.pl, na jezdnię w kierunku Katowic, tuż przy barze "Jaś" wszedł mężczyzną. Potrącił go najpierw samochód osobowy, a potem ciężarówka.